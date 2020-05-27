Касперович пока не увольнялся из сборной Санкт-Петербурга по биатлону

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что действующий главный тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович пока не увольнялся со своей должности.

Пока он от нас не увольняется, для начала нужно съездить в Болгарию и всё обговорить окончательно, — цитирует Васильева РИА Новости.

При этом Васильев отметил, что несмотря на то, что официально Касперович должен будет покинуть федерацию, он обещал продолжить помогать сборной Санкт-Петербурга.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.