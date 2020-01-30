До зимних Игр в Пекине ещё два года, но это не значит, что стремительно распространяющийся за пределами Китая коронавирус не таит в себе угрозу олимпийскому движению. Ведь летняя Олимпиада в Токио — всего-то через полгода, и NEWS.ru обнаружил, что уже несколько соревнований или мероприятий были отменены или перенесены за пределы КНР ввиду непростой эпидемиологической ситуации.

На начало февраля была запланирована торжественная церемония запуска обратного отсчёта зимних Игр в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако оргкомитету Олимпиады пришлось отказаться от этого праздничного мероприятия на знаменитом стадионе «Птичье гнездо» в китайской столице, который служил главной ареной летних Игр-2008.

Вспышка вируса очень серьёзна, поэтому мы не должны допускать никаких рисков, — цитирует РИА Новости пресс-службу оргкомитета Олимпиады-2022.

Затем последовала серия переносов квалификационных турниров уже к летним Играм-2020 в Токио. В самом очаге распространения болезни — городе Ухань — с 3 по 14 февраля должен был пройти отборочный турнир по боксу для спортсменов Азии и Океании. Разумеется, его в пожарном порядке перенесли в столицу Иордании Амман, передвинув сроки проведения на март.

В китайском городе Фошан с 6 по 9 февраля намеревались собраться четыре женских баскетбольных сборных (Испании, Великобритании, Кореи и хозяйки турнира), чтобы побороться за путёвку в Токио. Теперь местом их встречи назначена сербская столица Белград.

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Матчи финального этапа отборочного турнира среди женских команд в азиатской квалификационной группе и вовсе переносились дважды. Сначала — в пределах территории Китая: из того же Уханя (с 3 по 9 февраля) в Нанкин. А затем азиатская футбольная конфедерация приняла решение не рисковать здоровьем футболисток и передислоцировала отборочный турнир в Австралию, попутно поместив прибывшую на Зелёный континент сборную Поднебесной на карантин.

Пока есть время определиться, как поступить с азиатским квалификационным предолимпийским турниром по вольной, греко-римской и женской борьбе, который запланирован на 27-29 марта в городе Сиан. В качестве альтернативных мест его проведения называют Узбекистан, Казахстан и Южная Корея.

Достаётся от смертельно опасного вируса и представителям зимних видов спорта. 15-16 февраля в провинции Яньцин должен был пройти этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Это тестовое соревнование в рамках подготовки к Играм-2022 в Пекине, представители «Белого цирка», как называют в спортивной среде горнолыжников, собирались опробовать в боевых условиях будущие олимпийские трассы. Однако пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила, что турнир не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. А президент FIS Джанфранко Каспер подчеркнул, что здоровье и безопасность спортсменов и всех участников и гостей превыше всего.

Возвращаясь к летним видам спорта, приходится констатировать факт, что отмена и перенос многих других турниров, не имеющих прямого отношения к олимпийской теме, всё равно могут сказаться на подготовке спортсменов к Играм-2020 в Токио. Например, к таковым относится чемпионат мира в закрытых помещениях, проведение которого планировалось в Нанкине с 13 по 15 марта. Это был важный этап подготовки легкоатлетов к Олимпиаде в японской столице, но буквально при подготовке этого материала стало известно, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приняла решение перенести зимнее мировое первенство на 2021 год.

Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя мировой чемпионат. Тем не менее, учитывая риск распространения вируса за пределами Китая, мы решили воспользоваться возможностью переноса турнира на следующий год, — говорится в специальном заявлении World Athletics.

Под угрозой отмены или переноса и несколько престижных теннисных турниров, на которых спортсмены рассчитывали подвести себя к оптимальной форме накануне поездки в Токио.

Наконец, многие национальные федерации наверняка рассчитывали провести завершающие этапы подготовки своих спортсменов к Олимпиаде на территории Китая, учитывая схожие климатические условия и возможность адаптироваться к дальневосточным часовым поясам. Теперь эти планы придётся скорректировать — и всё из-за смертельно опасного коронавируса...