Израильская федерация гимнастики раскрыла причину победы Ашрам на Олимпиаде

Израильская федерация гимнастики раскрыла причину победы Линой Ашрам на соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье на прошедших в Токио Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление, — заявили официальные лица.

Несмотря на то что израильская спортсменка уронила ленту во время своего выступления, ей присудили первое место на соревнованиях по художественной гимнастике. Таким образом, она опередила россиянку Дину Аверину, завоевавшую серебро, однако, по мнению многих, показавшую лучшее выступление.

Специалисты, в том числе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, считают судейство предвзятым и несправедливым, а золотую медаль Ашрам — незаслуженной. Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли получить золото в личном многоборье на Олимпиаде, в то время как израильская спортсменка стала первой в истории страны женщиной, которой удалось завоевать высшую награду на Олимпийских играх.

Ранее тренер Линой Ашрам Айелет Зуссман назвала случившееся «неприятной ситуацией» и выразила сожаление по поводу того, что «люди не умеют достойно проигрывать».