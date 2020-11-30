Иван Мелихов избран президентом Федерации биатлона Москвы

В Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации биатлона города Москвы, по итогам которой новым главой организации был избран вице-президент СБР, судья международной категории Иван Мелихов.



Предыдущий руководитель организации, экс-чемпион мира Сергей Рожков не выставлял свою кандидатуру в связи с тем, что решил сосредоточиться на работе в Общественной палате Московской области.