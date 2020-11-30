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Иван Мелихов избран президентом Федерации биатлона Москвы

15:38, 30 ноября 2020
Фото: stimol.admsakhalin.ru

В Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации биатлона города Москвы, по итогам которой новым главой организации был избран вице-президент СБР, судья международной категории Иван Мелихов.

Предыдущий руководитель организации, экс-чемпион мира Сергей Рожков не выставлял свою кандидатуру в связи с тем, что решил сосредоточиться на работе в Общественной палате Московской области.

Вместе с Мелиховым в состав президиума федерации вошли двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и её сестра Оксана, экс-президент Сергей Рожков, директор спортивной школы «Юность Москвы» Алексей Баранов, директор спортивного клуба «Тушино» Сергей Панкин, Сергей Масич и Николай Ерастов.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

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