В начале января подмосковные «Химки» и столичные «армейцы» также встречались на «Арене Мытищи» — это был матч Единой лиги ВТБ, в котором «жёлто-синие» разгромили соперника с разницей в 16 очков (96:80). Но теперь, когда очередное «дерби Ленинградки» прошло в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял убедительный реванш (78:69). NEWS.ru рассказывает, о чём говорили наставник «Химок» Римас Куртинайтис и его коллега из ЦСКА Димитрис Итудис после окончания встречи.

Куртинайтис: ищем игрока на замену травмированному Эвансу

— ЦСКА в этом матче был лучше во всех компонентах. «Армейцы» действовали быстрее, жёстче в борьбе под щитами, агрессивнее в обороне, боролись за каждую позицию и каждый мяч — и гораздо чаще выигрывали эти единоборства.

— Можно ли говорить, что одним их ключевых факторов, определивших результат, стало подавляющее преимущество «армейцев» в борьбе за подбор, особенно — в нападении?

— Да, я именно про это и сказал. Многие специалисты утверждают, что у «Химок» есть проблема с игрой в защите. Я же считаю, что наша беда — это ошибки, детские ошибки. И, безусловно, нельзя выиграть матч в Евролиге, если совершаешь 18 потерь мяча и позволяешь сопернику сделать на 16 подборов больше. Здесь больше ничего не надо комментировать — эти цифры говорят сами за себя. Это и есть показатель характера, желания выиграть и других мужских качеств. Без всего этого выиграть у ЦСКА, да у любой другой команды в Евролиге невозможно.

Да, мы потеряли из-за травмы очень важного игрока передней линии — Джереми Эванса, который обычно берёт от семи до десяти отскоков мяча. И его отсутствие в поединке с ЦСКА, конечно, ощущалось. Но эта потеря не даёт нам право так безнадёжно проигрывать борьбу на щитах, потому что у нас есть другие десять игроков, которые должны бороться и выполнять эту работу. Перед матчем я говорил команде: «Не важно, какие именно баскетболисты выходят на паркет, важно, как они играют». Так получилось, что той игры и уровня борьбы, которую показала наша команда, было недостаточно для победы.

— В связи с потерей Эванса из-за травмы будут ли «Химки» искать ему замену и подписывать нового игрока на эту позицию?

— Да, мы смотрим и ищем такого игрока, но найти его не так легко. Хорошо, что ещё есть время, если не ошибаюсь, до 3 марта, когда закроется период дозаявок в Евролиге. Но хороших игроков и так не очень много, а кроме того, согласно регламенту в течение одного сезона нельзя одного и того же игрока задействовать в Евролиге за две команды. К тому же в связи с известными событиями фактически закрыт рынок баскетболистов, играющих в Китае. Поэтому приходится ограничивать сферу поиска подходящих новичков клубами, выступающими в Кубке Европы или Лиге чемпионов ФИБА. У нас есть на примете несколько баскетболистов, но учитывая российскую специфику, очень сложно подписать их оперативно. Если переход из одного западноевропейского клуба в другой можно оформить за день-два, до в России этот процесс может затянуться минимум на две недели. Потому что приходится решать проблемы с визами. Если же говорить об игровых качествах потенциального новичка, он может даже не очень хорошо играть в баскетбол, но должен быть бойцом и бороться за подбор. То есть нам необходим высокий и мощный игрок передней линии.

— Традиционный вопрос последних месяцев: есть ли какие-либо новости касательно восстановления Тимофея Мозгова и прогнозов его возвращения в строй?

— Как раз смотрел видеоматериал из клиники, где Тимофей лечится. По сравнению с тем, что было три месяца назад, сейчас всё выглядит весьма оптимистично. По тому, как Мозгов делает различные упражнения, приседания, видна положительная динамика. Но даже доктора не могут точно сказать, как долго ещё продлится восстановление — неделю, месяц, два месяца... Я поинтересовался у тренера по физподготовке, есть ли всё-таки некая отсечка по дате, после которой Мозгов сможет выходить на площадку хотя бы на несколько минут. Но ответа не получил.

Итудис: в связи с трагической гибелью Коби Брайанта баскетбол отходит на второй план

— Поздравляю свою команду с очень хорошей игрой и победой. Мы здорово действовали как в защите, так и в нападении. Хотел бы подчеркнуть, что за последние 27 дней мы почти не были дома, постоянно играя на выезде. В поединке с «Химками» мы продемонстрировали хороший уровень баскетбола, набирали тяжёлые очки, сделали немало важных перехватов мяча, доминировали на протяжении трёх четвертей, однако в заключительной действовали не так сконцентрированно. В то же время «Химки» — команда талантливая, которая в концовке встречи показала свою силу. Рад, что мы показали не только хорошую игру, но и командный дух.

Димитрис Итудис Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Однако стоит отметить, что в связи с известными трагическими событиями баскетбол сейчас отходит на второй план. Хочется выразить глубочайшие и искренние соболезнования семьям девяти погибших в авиакатастрофе вертолёта Коби Брайанта. Я не был лично знаком с этим величайшим спортсменом, но то, как он повлиял на мировой баскетбол, инвестировал в наш любимый вид спорта, заряжал и вдохновлял многих людей, не может не вызывать восхищения и уважения. И ещё хотел бы отметить, насколько солидарны и едины были все клубы как за океаном, так и в Европе, сопереживая случившейся трагедии.