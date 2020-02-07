Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с тяжёлым форвардом Томасом Робинсоном. Официальный сайт подмосковного клуба сообщает, что соглашение с 28-летним американским баскетболистом рассчитано на один месяц с возможностью продления до конца текущего сезона.

Робинсон выступал за «Химки» в сезоне-2017/18, после чего отправился в Китай, где играл за клубы «Пекин Ройял Файтерс» и «Сычуань Блю Уйэлз». Однако в декабре минувшего года форвард покинул азиатскую...