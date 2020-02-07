Итальянский фигурист Даниэль Грассль признался, что хотел бы позаниматься у российского тренера Этери Тутберидзе в Москве.
Мне очень нравится Россия, и я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Этери Тутберидзе. Я спрошу у неё, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае, — цитирует Грассля «Газета.ru».
Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.