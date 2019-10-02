https://static.news.ru/photo/88478756-e53b-11e9-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: katushacycling/instagram.com

Лицензия Мирового тура, которой владела швейцарская велокоманда Katusha-Alpecin («Катюша-Альпецин») в результате соглашения переходит команде Israel Cycling Academy.

По сообщению Gruppetto, часть гонщиков перейдёт в 2020 году в израильскую команду, которая будет выступать в велоформе от бренда Katusha Sport.

Таким образом, «Катюша», которую называли глобальным российским проектом развития велоспорта, прекратила своё существование.

Швейцарская Team Katusha — Alpecin была основана в 2009 году и проводит свой 11-й сезон на уровне Мирового тура. До 2017 года команда выступала по российской лицензии и называлась Team Katusha. За годы своих выступлений она одержала 241 победу на профессиональных гонках.