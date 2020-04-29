Игроки турнира по Dota 2 подозреваются в игре на тотализаторе

Организаторы WePlay! Pushka League отстранили команду Cyber TRAKTOR от участия во втором дивизионе чемпионата по Dota 2.
В заявлении сообщается, что после поединка, который состоялся 26 апреля между командами Cyber Legacy и Cyber TRAKTOR и завершился со счётом 2:0 в пользу Legacy, появилось подозрение, что один из клубов играл намеренно не на победу. На время проведения расследования представители киберспортивного отдела WePlay! Esports и задействованные в лиге аналитики пришли к решению отстранить TRAKTOR за ставки на результаты матчей.
Представители киберспортивного отдела WePlay! Esports и задействованные в лиге аналитики просмотрели игры серии и пришли к общему выводу, что Cyber TRAKTOR с большой долей вероятности делала ставки на промежуточные результаты своих матчей, — сказано в заявлении.
Official statement from WePlay! Esports about Cyber TRAKTOR, a participant in WePlay! Pushka League Division 2
Cyber TRAKTOR has been suspended from participating in the league.