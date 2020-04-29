Игроки турнира по Dota 2 подозреваются в игре на тотализаторе

https://static.news.ru/photo/c5f47dd4-8ab3-11ea-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto/Global Look Pess

Организаторы WePlay! Pushka League отстранили команду Cyber TRAKTOR от участия во втором дивизионе чемпионата по Dota 2.

В заявлении сообщается, что после поединка, который состоялся 26 апреля между командами Cyber Legacy и Cyber TRAKTOR и завершился со счётом 2:0 в пользу Legacy, появилось подозрение, что один из клубов играл намеренно не на победу. На время проведения расследования представители киберспортивного отдела WePlay! Esports и задействованные в лиге аналитики пришли к решению отстранить TRAKTOR за ставки на результаты матчей.

Представители киберспортивного отдела WePlay! Esports и задействованные в лиге аналитики просмотрели игры серии и пришли к общему выводу, что Cyber TRAKTOR с большой долей вероятности делала ставки на промежуточные результаты своих матчей, — сказано в заявлении.

Official statement from WePlay! Esports about Cyber TRAKTOR, a participant in WePlay! Pushka League Division 2



Cyber TRAKTOR has been suspended from participating in the league.



Read more: https://t.co/xHS7kr815L #Dota2Pushka #WePlayDota2 #WePlayPushka #WePlay pic.twitter.com/iT20QnI29f — WePlay! Esports | #Dota2Pushka (@WePlayEsport) April 29, 2020

На момент отстранения Cyber TRAKTOR имел в своём активе одну победу на WePlay! Pushka League. Сам клуб пообещал привлечь виновных к ответственности.

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