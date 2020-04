Игроки турнира по Dota 2 подозреваются в игре на тотализаторе

В заявлении сообщается, что после поединка, который состоялся 26 апреля между командами Cyber Legacy и Cyber TRAKTOR и завершился со счётом 2:0 в пользу Legacy, появилось подозрение, что один из клубов играл намеренно не на победу. На время проведения расследования представители киберспортивного отдела WePlay! Esports и задействованные в лиге аналитики пришли к решению отстранить TRAKTOR за ставки на результаты матчей.

Official statement from WePlay! Esports about Cyber TRAKTOR, a participant in WePlay! Pushka League Division 2



Cyber TRAKTOR has been suspended from participating in the league.



