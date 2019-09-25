https://static.news.ru/photo/3a6e0a02-df6c-11e9-ab61-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusathletics.info

Дисциплинарный трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF ) временно отстранил кандидата на должность вице-президента организации Ахмеда аль Камали из ОАЭ.

Как говорится в сообщении Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), Аль Камали отстранён за возможное нарушение правил IAAF и кодекса корпоративной этики. Кроме того, Аль Камали также был кандидатом на должность в совете IAAF.

Following an application by the AIU, the @iaaforg Disciplinary Tribunal has provisionally suspended Mr Ahmed Al Kamali of the UAE for potential violations of the IAAF Candidacy Rules and the Integrity Code of Conduct.

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1/2 pic.twitter.com/fzPHDlzMnC — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) September 25, 2019

Выборы пройдут 25 сентября на конгрессе IAAF в Дохе.

Ранее президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.