Дисциплинарный трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF ) временно отстранил кандидата на должность вице-президента организации Ахмеда аль Камали из ОАЭ.
Как говорится в сообщении Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), Аль Камали отстранён за возможное нарушение правил IAAF и кодекса корпоративной этики. Кроме того, Аль Камали также был кандидатом на должность в совете IAAF.
Выборы пройдут 25 сентября на конгрессе IAAF в Дохе.
Ранее президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.