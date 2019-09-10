Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, которая упала в обморок во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии при выполнении одного из упражнений, будет вынуждена пропустить чемпионат мира. Предстоящий турнир состоится в Баку с 12 по 22 сентября.

Эту информацию сообщил ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации художественной гимнастики. В составе сборной Солдатову заменит пятикратная чемпионка Универсиад 24-летняя Екатерина Селезнёва. Кроме того, российскую делегацию на соревнованиях...