Хованцев: за места в биатлонной сборной развернётся настоящая драка

В середине мая российские биатлонисты отправляются на первые тренировочные сборы сезона 2021/22. Есть основания считать, что за места в сборной развернётся драка, отмечает бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. Он в эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировал состав сборной в олимпийский сезон, изменения в тренерском штабе команды и обозначил главные трудности в подготовке к Олимпиаде.

Гореева может не переварить нагрузок Шашилова

— Как вы оцените решение руководства СБР разделить сборную на две равноценные группы?

— Они считают, что таким образом получат результат. Каждая из команд, со слов Майгурова, будет работать по своей отдельной методике и проводить отдельные сборы. Видимо, расчёт на то, что ошибки в одной из групп в этом случае не будут фатальными. Посмотрим, что из этого выйдет. В этом есть не только положительные моменты. Две группы будут конкурировать между собой, в том числе в отборе на Кубок мира, то есть будет примерно такая же ситуация, как в первый сезон нашей работы в 2018 году.

— Пять спортсменов, вошедших в топ-25 по итогам прошлого сезона получат карт-бланш, а остальных ждёт отбор. Стоит ли бояться форсирования формы спортсменами на этом этапе?

— Форсирование подготовки к отбору может наложить отпечаток на весь сезон. Вопросы в том, когда и где он пройдёт, за какой срок до старта Кубка мира. Если проводить его слишком рано, у спортсменов будет мало снежной подготовки. Значит, кто-то будет готов лучше, а кто-то хуже. При выборе критериев отбора будет много вопросов как от тренеров групп, так и от личных тренеров. Например, когда Евгения Павлова хорошо выступала на отборах? Как она должна попасть в команду? Бывший уже главный тренер Валерий Польховский сказал, что летний чемпионат России тоже будет играть роль при отборе, а спортсменов, успешно там выступивших, могут приглашать на контрольные старты. Это просто бред. Как можно всерьёз учитывать в отборы результаты на лыжероллерах? Так никто никогда не делал.

JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst/Global Look Press

— Как раз Польховский и делал, когда был главным тренером.

— Ну и к чему это приводило? Что показали спортсмены, выигравшие их зимой? Тренеры должны работать на подводку спортсменов к основному старту, а не к летнему чемпионату и ноябрьскому отбору. Но в нынешней системе подготовки все будут стремиться попасть на первые этапы Кубка мира. Как будут решать эту проблему тренеры? Кого и сколько спортсменов они смогут брать своим решением? У нас по прошлому сезону отобрались трое мужчин и две женщины, значит останется всего по три вакантных места на отбор. Брать запасных не вижу особой надобности. За эти места развернётся настоящая драка. В 2018 году мы старались для всей команды создать равные условия подготовки, потратили кучу денег на лактат-тесты, чтобы контролировать интенсивность тренировок на последнем этапе. Но сейчас план у двух разных групп будет отличаться. Удержать спортсменов и тренеров от форсирования формы к отбору будет сложно без контроля за интенсивностью.

— Что вы думаете об изменениях в тренерском штабе?

— Тренеры резервной команды у мужчин совершенно новые. Павел Максимов раньше работал с юниорской командой, Сергей Башкиров трудился с резервом. Я слышал, что помогать Юрию Каминскому будет Артём Истомин, но как тренер по стрельбе он не годится. Тренер по стрельбе должен вникать в работу, начиная от отладки оружия. Нужно видеть длину приклада, высоту прицела, что мешает спортсмену при изготовке, что нужно сделать для стойки и ещё много нюансов. Кроме того тренер должен хорошо знать моторику выстрела и управление выстрелом, влияние погодных условий, понимать, нужно делать поправки или стрелять с выносом.

— Тренером по стрельбе в группе Каминского продолжит работать Максим Максимов.

— Пока не видно его работы в прошлом сезоне. Да, Латыпов стал лучше и быстрее стрелять, но это скорее за счёт психологии и обретения уверенности в себе. У остальных ребят никакого прогресса в стрельбе не видно. Истомин же в большей степени аналитик. Мы его брали с перспективой, что он наберётся тренерского опыта, но он слишком рано полез в управление подготовкой. Скорее всего при Каминском у него будет роль в сборе и управлении информацией. Жаль, что прошлой весной из-за пандемии не был сделан полный анализ подготовки. С меня отчёт никто даже не спросил.

— Что думаете о составе женской команды и переводе в группу Евгения Куваева Павловой и Татьяны Акимовой?

— Логично, что Михаил Шашилов остался при своих спортсменках. При этом я бы отправил Анастасию Горееву в группу Куваева, потому что она может попасть в жёсткость в работе. Она молодая спортсменка, и с ней нужно работать очень аккуратно. Пока она может не переварить те объёмы, которые предложит Шашилов.

nastua_goreeva/instagram.com

«Во главе угла ставят Олимпиаду, а проблемы идут из юношеского возраста»

— Аналитик Андрей Крючков обозначил целый ряд проблем в подготовке наших спортсменов, начиная от работы с юношами и заканчивая чрезмерной интенсивностью в тренировочном процессе. Вам близкие его взгляды?



— Хорошо, что происходит сдвиг в концепции. Объём аэробной работы должен преобладать над скоростной. Всё-таки какая-то информация о подготовке норвежцев доходит до нашего аналитического отдела, и он делает правильные выводы. Также Крючков сказал, что у биатлонистов аэробная составляющая низкая в сравнении с лыжниками, и что они не могут держать высокую скорость долго. С этим я не согласен. Никита Поршнев занял третье место на югорском марафоне в компании очень приличных лыжников, которых он смог обыграть. Также я приведу пример из своего опыта работы в сборной Финляндии, где Пааво Пуурунен выигрывал чемпионат Финляндии по лыжным гонкам на 30 км. Трое других моих подопечных Веса Хиеталахти, Тимо Антила и Вилле Ряйкконен бежали серию марафонов и проиграли только один из четырёх, при тех объёмах, за которые меня всё время критиковали в России.

— Что скажете по поводу критики Крючковым подготовки биатлонистов на юношеском уровне?

— Я согласен, что надо пересматривать сложившуюся у нас систему подготовки. Основная проблема в форсировании подготовки в юном возрасте за счёт высокой интенсивности, в копировании подготовки взрослых спортсменов, подгонка спортсменов под юниорскую команду и юниорские чемпионаты, ранний вывод молодых спортсменов на уровень интенсивности сборных команд. Это приводит к выхолащиванию, и примеров тому масса в лице спортсменов, выигравших кучу медалей на юношеских и юниорских стартов и потерявшихся во взрослом биатлоне. Федерации нужно обратить внимание на это. У нас во главу угла ставится подготовка к Олимпиаде, но при этом забывают, что ноги растут из младшего возраста и эти ноги надо вести по правильному пути.

— Как относитесь к тому, что Александр Логинов и Евгений Гараничев не захотели тренироваться с Каминским и попросились в группу Башкирова? Логинову будет комфортнее работать с учеником его личного тренера Александра Касперовича?

— Скорее всего это так. Если Касперович будет помогать, то он будет давать направления работы, а Башкиров её вести как рабочий тренер.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Крючков рассказывал, что у вас был особый подход к проблеме Елисеева с выносливостью. Расскажите, как вы работали с ним, чтобы он быстро не закислялся?

— Ключевое в подготовке спортсмена — соотношение зон интенсивности. В первый год нашей работы он мог выступить неплохо, а потом заваливался вообще. Было видно, что он завышает интенсивность, следствием чего была потеря скорости на последнем круге. Спортсмен вёл подготовку на грани выхолащивания. На второй год пока я руководил планами мужской сборной, мы готовились хорошо. Но на последнем этапе подготовки в Риднауне мне было объявлено, что вся работа идёт по планам старших тренеров, и я уже не мог ни на что повлиять. Фактически я перестал работать к тому времени с командой. В Риднауне нужно было сделать хорошую аэробную подготовку и после этого бежать, потому что большинство спортсменов было выхолощено из-за скомканной подготовки в новогодний период. Пяти дней на сборе не хватило катастрофически, чтобы набрать форму к Оберхофу и показать там результаты. Поэтому в Риднауне нужна была хорошая аэробная работа, но кроме Александра Логинова её никто не выполнил. Поэтому Елисеев не смог показать на чемпионате мира 2020 тех результатов, которые были у него в начале сезона. Тренерам надо учитывать его особенности при планировании подготовки.

— Как вы их учитывали?

— Я учил его тактически грамотно проходить дистанцию и придерживаться этого плана. Начало этой работы было на чемпионате мира в Эстерсунде, где он в спринте сначала развил скорость почти на уровне Йоханнеса Бё, а затем на последнем круге еле добрёл до финиша. В эстафете были уже сделаны выводы, и на первом этапе он грамотно распределил силы и разобрался со всеми соперниками на финише. С ним просто надо было поговорить и всё объяснить, чтобы он шёл в группе и никуда не лез раньше времени, а уже на финишном круге надо начинать работать. Это надо нарабатывать на контрольных тренировках.

— Виктор Майгуров сказал, что подводку к старту Кубка мира команда может провести в финском Вуокатти. Насколько это подходящее место?



— Там могут быть проблемы со снегом, так как начнётся подготовка к старту сезона. Если снега нет, то искусственный готовят только за неделю. В это время нет возможности использовать часть трассы, на пару дней могут закрыть стрельбище. В Финляндии есть центр Муонио, где схожая ветровая обстановка с Контиолахти и он лучше подходит по профилю, так как возле стрельбища в Вуокатти нет серьёзных перепадов высот, а при отсутствии натурального снега, можно будет использовать только этот ограниченный участок трассы. Кировск в Мурманской области очень подходит для подготовки к стартам в Контиолахти и Эстерсунде, где также быстрый снег. Мы начинали развивать этот центр вместе с Владимиром Драчёвым. Проблема в том, что там нет стрельбища, но можно использовать карьер, где стреляли при подготовке к Лиллехаммеру. Там есть «освещёнка», место для подготовки лыж. Надо только довести центр до ума и построить стрельбище.