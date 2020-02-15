https://static.news.ru/photo/4cb10772-4ff7-11ea-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederic Kern/imago stock&people/Global Look Press

Немецкая группа Boney M выступит на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Музыканты проведут концерт 16 февраля перед гонками, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий.

В этот день в Италии состоятся мужская и женская гонки преследования. Чемпионат мира завершится 23 февраля.

Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.