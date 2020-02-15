Немецкая группа Boney M выступит на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Музыканты проведут концерт 16 февраля перед гонками, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий.
В этот день в Италии состоятся мужская и женская гонки преследования. Чемпионат мира завершится 23 февраля.
Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен