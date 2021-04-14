ГРУ России обвинили во взломе базы данных о шведских спортсменах

https://static.news.ru/photo/d4b7ee44-9d33-11eb-9795-96000091f725_660.jpg Фото: Claudio Bresciani / Tt/Global Look Press

Прокуратура Швеции заявила о взломе российскими военными базы данных о шведских спортсменах в 2017 и 2018 годах. Более того, Главное разведывательное управление (ГРУ) России получило конфиденциальные данные об атлетах, включая информацию об их заболеваниях.

Как сообщает следственный орган, взлом был обнаружен благодаря расследованию Службы безопасности Швеции в сотрудничестве с СБ других стран.

Тем не менее расследование было прекращено из-за недостаточных условий «для возбуждения судебного дела за границей или экстрадиции в Швецию».

Это серьёзное преступление против человечности и ценностей человека, когда личная информация, которая может быть конфиденциальной, была распространена без малейшего размышления о том, как она может повлиять на людей, — заявил председатель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон ESPN.

Один из сотрудников прокуратуры Матс Юнгквист убеждён, что взлом произошёл тогда же, когда российские военные взламывали базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), ФИФА и Американского антидопингового агентства (USADA).

Ранее четырёх российских гребцов заподозрили в употреблении допинга. Обвинения основаны на расследованиях, проведённых отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, писал NEWS.ru.