Гоген Солнцев предложил способ наказания гребцов, попавшихся на мельдонии

Российский шоумен Гоген Солнцев предложил способ наказания спортсменов, которые попадаются на запрещённых веществах. Он считает, что необходимо привлекать к повышенной уголовной ответственности публичных людей. Ранее стало известно, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые вошли в состав олимпийской команды, сдали положительные пробы на мельдоний.

У меня универсальное предложение — нужно ввести повышенную уголовную ответственность для публичных людей, которые представляют честь страны на международных площадках. Если обычному человеку за употребление стимулирующих запрещённых веществ надо давать два года тюрьмы, то спортсменам — четыре. Тогда это сразу отобьёт желание подставлять страну, своих болельщиков и всех тех, кто рвёт задницы для того, чтобы ребята попадали на соревнования, Олимпийские игры, — сказал Солнцев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, это возмутительное поведение гребцов, которое говорит о «несознательности человеческой». Шоумен также предложил спортсменам чаще проводить работу с психологами, которые должны вбить в голову, что подобные действия разрушают карьеру, на которую они «потратили всю жизнь».

В настоящий момент гребцы исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в Токио.

Как сообщалось ранее, бронзовый призёр Игр-2016 по гребле на каноэ рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.