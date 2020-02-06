https://static.news.ru/photo/f3d2aef6-48fa-11ea-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выступит на гала-концерте во время этапа Гран-при в Москве.

Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко заявила, что спортсменка будет выписана из больницы 7 февраля и готова выступить на гала-концерте Гран-при, передаёт ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Солдатова пыталась покончить с собой.

Этап Гран-при пройдёт с 7 по 9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.

Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии представительниц национальной команды в московском этапе Гран-при, писал NEWS.ru.