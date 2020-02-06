Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выступит на гала-концерте во время этапа Гран-при в Москве.
Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко заявила, что спортсменка будет выписана из больницы 7 февраля и готова выступить на гала-концерте Гран-при,
Ранее СМИ сообщали, что Солдатова пыталась покончить с собой.
Этап Гран-при пройдёт с 7 по 9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.
Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии представительниц национальной команды в московском этапе Гран-при, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен