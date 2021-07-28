Гимнаст Нагорный взял бронзу Олимпиады в индивидуальном многоборье

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Российский гимнаст Никита Нагорный взял бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье.

На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), серебряным призёром стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла).

Ещё один россиянин, Артур Далалоян, заработавший 86,248 балла, занял шестое место в многоборье.

Эта медаль стала для России 21-й: всего у нашей команды семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее в среду российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 70 кг.