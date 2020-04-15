После завершения планового перерыва в гандбольной Суперлиге все участники чемпионата отправились на вынужденную самоизоляцию. А для командных видов спорта домашние индивидуальные тренировки не могут стать альтернативной заменой занятиям в зале с мячами. Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как команда психологически переживает карантин, поделился мнением об особенностях онлайн-тренировок и желании завершить чемпионат и Кубок России.

— Сильно изменился график работы во время самоизоляции?

— Если брать тренировочный процесс, то, конечно, изменился. Мы распустили спортсменок по своим домам, где они находятся на самоизоляции. Тренировки мы всё равно продолжаем, сейчас занимаемся онлайн с тренером по физподготовке Еленой Ефимовой, на которую выпала самая большая нагрузка — она работает и с первой, и со второй командой. Тренировки у них проходят пять раз в неделю, выходные — в среду и воскресенье.

— В условиях самоизоляции есть какие-либо особенности тренировочного процесса?

— Как я уже сказал, все тренировки ведёт тренер по физподготовке, вместе с ней весь тренерский штаб и врач команды подключены к онлайн-трансляции. Каждый наставник наблюдает за своей частью игроков. Кто проводит тренировки, просто физически это сделать не может. После её окончания тренерский штаб обсуждает, кто и как работал, обсуждает игры, которые предлагает просмотреть игрокам. Каждый гандболист обязан просмотреть четыре матча в неделю и сделать самостоятельный анализ согласно тем вопросам, которые сбрасывают тренеры.

— Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, что в коллективе предусмотрены штрафы за опоздание на онлайн-тренировку. Как в ЦСКА следят за чёткими временными установками?

— У нас тоже за этим строго следят, и никто не опаздывает.

Сабина Якобсен whccska.ru

— Легионеров в футболе и баскетболе отпустили на родину к семьям. Как обстоят дела в гандболе?

— У нас в команде четверо иностранцев, включая главного тренера Яна Лесли [датчанин]. Мы приняли решение 26 марта отпустить их по домам, когда стали понимать, что обстановка в России осложняется в связи с пандемией. Главный тренер и шведская легионерка Сабина Якобсен [левая полусредняя] улетели домой в этот же день. Другие две иностранки остались в России. Думаю, в случае с бразильянкой Шаной Массон [вратарь] это решение было принято исходя из того, что в России вместе с ней находятся её муж и дочка (которая ходила в садик на тот момент — NEWS.ru). К тому же стоимость перелёта в Бразилию, когда ты покупаешь билеты в этот же день, очень высокая. Причём туда нет прямых рейсов, все авиаперелёты проходят через страны Европы. По этой же причине в России осталась и наша македонка Сара Ристовска [правая крайняя], хотя ей звонили из посольства Северной Македонии и предложили вылететь на отдельном организованном дипведомством рейсе 28 марта.

— Некоторые спортсмены, например, ряд баскетболистов, жаловались на упадок сил через несколько дней после начала самоизоляции. Как девушки переносят вынужденные перемены?

— Наверное, в этой обстановке нужно говорить о психологической составляющей спортсменок. Тяжело, когда ты ведёшь активный образ жизни на протяжении 15-20 лет, быть запертым в четырёх стенах в течение нескольких недель (очень надеюсь, что не месяцев!). Что касается именно упадка сил, то не слышал жалоб по этому повод. Микротравмы мучают девчонок, но это и понятно — отсутствие массажа и, как бы нам ни хотелось, но разнообразить тренировки очень непросто.

— Говоря о микротравмах, в случае если кто-то травмируется дома, что делать? Как удалённо может помочь медицинский персонал?

— К сожалению, здесь есть сложности — 70% спортсменок разъехались по своим домам в регионы. Врач команды в этой обстановке может помочь только онлайн-консультацией. Ежедневно медики проводят температурный контроль.

— В каком состоянии сейчас в целом находится команда?

— В удовлетворительном.

— Какие самые уязвимые части тела, которые берегут гандболистки больше всего? Колени? Плечевой пояс?

— Берегут они все части тела одинаково, а вот на спину приходится самая тяжёлая нагрузка при домашних тренировках.

— Можно ли считать вынужденную паузу в некотором роде положительным моментом для тех, кто восстанавливается после травм?

— Мне кажется, мы взяли такую паузу, при которой уже все спортсменки смогут восстановиться. Наверное, это самый положительный момент, связанный с вынужденной приостановкой. А если мы возьмём других гандболисток и командные взаимосвязи, вот здесь нас ждёт обратный эффект.

— Сколько понадобится игрокам времени, чтобы вернуться в игровую форму перед возобновлением сезона?

— Минимум, после которого можно продолжить игры, — три недели, но оптимально иметь в запасе месяц.

— Каждый по-разному воспринимает регулярно появляющуюся информацию об инфекции. Как вы считаете, нужно ли внимательно следить за потоком сообщений СМИ? Или же масштабы трагедии преувеличены?

— Мы интуитивно смотрим новости, и, конечно, все наблюдаем и следим за обстановкой, связанной с распространением COVID-19. У нас командный вид спорта и нам важно, чтобы все её частички [спортсмены] были здоровы и функционировали оптимально.

— На самоизоляции у вас, вероятно, появилось больше свободного времени. Как его проводите?

— Времени стало больше, а возможностей меньше (улыбается). С понедельника по пятницу приходится работать удалённо, дополнительно занялся изучением английского языка, больше времени провожу с семьёй, в выходные выезжаю с семьёй на дачу.

Дарья Дмитриева whccska.ru

— На днях Федерация гандбола России (ФГР) выпустила пресс-релиз, где упоминается возможность досрочного завершения чемпионата. Что думаете об этом?

— Нам бы хотелось доиграть чемпионат и Кубок России — спортивный принцип тогда будет соблюдён. И не секрет, что многие клубы подводят свои команды к оптимальной форме именно к играм плей-офф. У нас тоже есть тайное оружие в виде наших травмированных игроков (разыгрывающей Дарьи Дмитриевой и левой полусредней Полины Ведёхиной), которые не играли почти весь сезон. Но мы понимаем, что чем дальше будет продолжаться всемирная пандемия, тем меньше будет шансов у команд закончить чемпионат играми плей-офф.