Гареева в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 13,7 км финишировала со временем 22:16, опередив чемпионку Европы-2019 голландку Схирин Ван Айрон (0:04). Бронзу завоевала британка Элинор Бакстедт (+0:11).

The European Championship , Aigul Gareeva , going full aero for the win! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/l41YmxmyrF