«Финал четырёх» женской Лиги чемпионов — 2019/20 отменён из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3e22531a-b7b1-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Koenig/www.imago-images.de/Global Look Press

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отменить «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов сезона-2019/20 из-за опасения за здоровье игроков и сотрудников тренерских штабов команд на фоне пандемии коронавируса.

Вместе с этим отменён и четвертьфинал турнира, в котором должен был принять участие российский клуб «Ростов-Дон». При этом отмечается, что досрочное завершение Лиги чемпионов в нынешнем сезоне не повлияет на старт турнира сезона-2020/21, первый тур группового этапа которого запланирован на 12–13 сентября, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Финал четырёх» должен был пройти в Будапеште с 3 по 6 сентября.

Ранее гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-2019/20. Победительницу выбирали путём голосования тренеров команд — участниц чемпионата России, а также опроса среди спортивных журналистов и болельщиков, писал NEWS.ru.