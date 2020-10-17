«Фили» вышли в финал Федеральной регбийной лиги

https://static.news.ru/photo/e440694c-1091-11eb-bec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: filirugby/vk.com

Московский клуб «Фили» обыграл на выезде ступинский «Сокол» со счётом 47:9 в третьем матче Федеральной регбийной лиги.

После этой победы москвичи вышли в финал лиги, которая пройдёт в следующем году в Сочи.

Ранее главный тренер московской команды Иван Лыско рассказал, что «Фили» выйдут против «Сокола» с составом, близким к оптимальному. Он подчеркнул, что спортсмены настраиваются на очень серьёзный матч.

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