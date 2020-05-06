Фигуристка Валиева рассказала об особенностях тренировок Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/9ef3d060-8f7f-11ea-a276-fa163e074e61_660.jpg Камила Валиева Фото: instagram.com/kamilavalieva26

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Камила Валиева рассказала, чем отличаются тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или ещё над чем-то, ну а если не очень — перекатываешь целиком, пока не получится, — цитирует Валиеву ТАСС.

14-летняя спортсменка отметила, что главная цель — добиться хорошего проката с первого раза.

Ранее бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как однажды её бывший тренер Этери Тутберидзе выгнала её с тренировки за плохой прокат. При этом фигуристка назвала Тутберидзе добрым, классным человеком и рассказала, что она много шутила на тренировках, писал NEWS.ru.