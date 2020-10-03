Фигуристка Сотникова получила награду за выдающиеся достижения в спорте

https://static.news.ru/photo/defee710-0623-11eb-ad78-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотникова получила почётный знак Федерации фигурного катания на коньках РФ за выдающиеся достижения в спорте. Удостоенная награды 24-летняя спортсменка является первой в истории России и СССР победительницей Олимпийских игр в женском одиночном катании.

Почётный знак Сотникова получила из рук гендиректора федерации Александра Когана. Это произошло 4 октября, когда фигуристка открывала свою школу фигурного катания в столице.

Коган отметил, что Сотникова стала первой обладательницей знака, на что спортсменка добавила, что всегда должна быть первой. Сотникова одержала победу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, передаёт ТАСС.

Кроме того, на счету спортсменки два серебра с чемпионатов Европы и золото, полученное на мировом юниорском первенстве. Также она четыре раза побеждала в чемпионате России.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении карьеры.

Как ранее писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала своих болельщиков не переживать за её карьеру спортсменки. Ранее стало известно, что она стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21 заявлена не была.