Фигуристка Щербакова прокомментировала возвращение Медведевой к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/6ef14bdc-fa8b-11ea-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что была шокирована известием о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Последние два года Медведева тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, всё хорошо, — цитирует ТАСС Щербакову.

Как писал NEWS.ru, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что у тренера Этери Тутберидзе создана эксклюзивная система подготовки спортсменов. И возвращение к ней Евгении Медведевой — подтверждение тому, что фигуристки потом уже не могут работать в другой системе. Авербух положительно оценил возвращение Медведевой. Он сравнил эту историю с голливудским фильмом, где по законам жанра в конце должна быть «очень знаковая победа».