Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина.
Медведева рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки. Таким образом, она сделала то самое «важное заявление», которое анонсироваларанее.
Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго, — написала Медведева в Instagram.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.
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