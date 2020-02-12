https://static.news.ru/photo/f618af46-4d99-11ea-9c46-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина.

Медведева рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки. Таким образом, она сделала то самое «важное заявление», которое анонсироваларанее.

Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго, — написала Медведева в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.