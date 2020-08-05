Фигуристка Медведева призвала всех прекратить вакханалию

https://static.news.ru/photo/fe178868-d7b7-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не собирается переходить в группу Евгения Плющенко.

Прекратите вакханалию. Я нашла своих людей и место в жизни. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Это ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации, — сказала спортсменка, отвечая на вопрос подписчика в своём аккаунте в Instagram.

Так она эмоционально прокомментировала слухи о переходе к Плющенко.

Ранее NEWS.ru размышлял, что в мае, после того как состоялся переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в группу Плющенко, олимпийский чемпион пообещал ещё один мощный трансфер. Мало кто тогда воспринял всерьёз высказывание Плющенко, но, как впоследствии выяснилось, очень даже зря. Спустя почти три месяца к нему присоединилась чемпионка Европы и главная звезда минувшего сезона Алёна Косторная. Евгений Плющенко уже сообщил, что в скором времени произойдёт очередная сенсация. Более того, он не исключил присоединения к «Ангелам» (сокращённое название его академии «Ангелы Плющенко») одной из следующих фигуристок: Анны Щербаковой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой.