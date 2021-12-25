Фигуристка Бойкова упала на церемонии награждения чемпионата России

Отечественная фигуристка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, не удержала равновесия и упала в ходе церемонии награждения призёров чемпионата России по фигурному катанию, который прошёл в Санкт-Петербурге. Спортсменке помог подняться её партнёр, а она сама с юмором восприняла данный инцидент.

На чемпионате России Бойкова и Козловский заняли второе место, получив по итогам короткой и произвольной программ 239,87 балла в сумме. На первой строчке расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 243,74 балла. Тройку призёров замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

В активе Бойковой и Козловского значатся золото и бронза чемпионата Европы по фигурному катанию, а также бронза чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Там они уступили Мишиной и Галлямову, а также китайскому дуэту Суй Вэньцзин/Хань Цун.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что фигуристка Софья Муравьёва попала в состав сборной России на чемпионат Европы по ошибке. Спортсменка не может участвовать во взрослых соревнованиях из-за возраста.