Греки расправились с ЦСКА, не дав москвичам и малейшего шанса закончить неделю успешно. В сложнейшей борьбе матча Евролиги «красно-синие» уступили «Олимпиакосу» со счётом 59:72 (15:20, 19:13, 4:21, 18:21). NEWS.ru подвёл итоги очередной игры «армейцев».

На матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА приехал в Грецию для реабилитации после последнего поражения турецкому «Анадолу Эфес» (80:82) и заодно за возвращением очков, которые «Олимпиакос» отобрал в матче пятого тура европейского турнира. Тогда, 30 октября, «армейцы» уступили с разницей в пять очков (79:84).

Надо отметить, погода за пределами «Стадиона мира и дружбы» оставляла желать лучшего в вечер четверга: моросящий дождь и семь градусов. Пирей будто плакал приезду разозлённых москвичей.

Но соперник «красно-синих» не намерен был легко сдаваться. После разгромного поражения «Жальгирису» во вторник (94:69) греческие болельщики не просто просили, они требовали другого результата.

Греки славятся футбольным болением: регулярно создают масштабные перформансы, угрожают на улицах фанатам соперников, вступают в прямые конфликты. Радикально ли отличается баскетбольное «фанатьё»? До приезда на арену было несколько часов, чтобы изучить окружающую обстановку. И если за четыре часа до игры вокруг было спокойно, то уже за два — ситуация начала меняться. Постепенно к «Иринис ке Филиас» стали приближаться те, кто на любое касание мяча «красно-синими» реагировал так, будто мы все присутствуем на кулачных боях, популярных в Древней Греции. Но кто бы мог подумать, что болельщики, которые тихо-мирно (иногда не очень) добирались до стадиона, будут просто сходить с ума все 40 минут игры.

Болельщики «Олимпиакоса» являются одними из самых преданных в Греции. И это в очередной раз доказывает появившийся за полтора часа до начала встречи растянутый баннер на фанатском секторе. «Вы всегда будете с нами» гласит надпись и посвящена ушедшим из жизни активным фанатам главной группировки футбольного клуба.

По стечению обстоятельств именно день матча с ЦСКА стал важной датой трагедии — восьмого февраля 1981 года после матча между футбольными клубами «Олимпиакос» и АЕК в результате давки на стадионе «Караискакис» 19 болельщиков «Легенды» погибли на месте, ещё 55 получили травмы различной степени тяжести. Причины случившегося до сих пор неизвестны, но каждый год все болельщики вспоминают о погибших, скандируя «Адэрфья, зитэ, эсис мас одигитэ», что в переводе означает «Братья, вы живы, вы нас ведёте». В память о событии назван крупнейший фан-клуб клуба.

За полчаса до начала матча баскетболисты греческого клуба отправились возлагать цветы на мемориал. К ним присоединились капитан ЦСКА Кайл Хайнс, Янис Стрелниекс и Дэниэл Хэкетт, которые в разное время защищали цвета «Олимпиакоса».

С первых минут было ясно: главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не сможет докричаться до своих подопечных и подсказать, как поступить в той или иной ситуации. Хозяева завладели инициативой сразу после стартового вбрасывания, а давление болельщиков «Олимпиакоса», кажется, всё-таки немного давило на московскую команду. Стоит отметить, что в матче отсутствовали лидеры греческого коллектива: Георгиос Принтезис и Василис Спанулис, хоть баскетболисты и вышли с остальными на приветствие. Но и у ЦСКА сейчас всё непросто обстоит с составом — с начала года на «армейцев» обрушилась череда болезней и травм: сначала из коллектива из-за простуды выпали Семён Антонов и Джоэль Боломбой, теперь этим страдает Иван Ухов. Продолжает восстанавливаться после травмы связок левого голеностопного сустава Андрей Воронцевич. Кроме того, на паркет всё ещё не может выйти Уилл Клайберн (колено). Зато после повреждения задней поверхности бедра, наконец, заявлен Янис Стрелниекс.

Несмотря на то, что в составе «Олимпиакоса» было всего десять человек, после первого периода «армейцы» проигрывали пять очков (20:15) и наставнику нужно было что-то предпринимать для изменения ситуации. Неизвестно, что сказал в перерыве Итудис, но с началом первых минут второй десятиминутки баскетболисты ЦСКА начали справляться со скоростью «красно-белых», а работа в защите привела к тому, что «Олимпиакос» смог забить только 13 очков (13:19). После первой половины матча «армейцы» вышли вперёд на одно очко (33:34), а общее количество подборов команды превалировало над соперником (18 к 14).

После неплохих двадцати минут третья четверть стала для «красно-синих» настоящим провалом — ЦСКА сумел забить только четыре очка против 21, которые легко реализовали хозяева. Открытые броски не шли, а тотальные ошибки в защите только увеличивали отрыв греков, которые уверенно забивали штрафные броски. Последние десять минут стали для гостей ключевыми. Терять было нечего, необходимо было «грызть зубами» паркет. Но чуда не случилось. Теперь ЦСКА предстоит провести глобальную работу над ошибками.