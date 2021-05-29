Это ведущие спортсмены: Минспорт о Загитовой и Медведевой на ОИ-2022

https://static.news.ru/photo/0cdf4376-c070-11eb-97bc-96000091f725_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об отсутствии фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в сборной и возможном их участии в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Они для меня, безусловно, были и будут ведущими спортсменами. Но их статус определяет Федерация фигурного катания на коньках России. Вопросы к федерации, решение за ними, — сказал Матыцин.

27 мая президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине.

За день до этого стало известно, что состав сборной России по фигурному катанию может измениться.