Елевич назвал виновных в развале подмосковных «Химок»

Первый тренер подмосковных «Химок» Сергей Елевич отреагировал на новость о том, что «жёлто-синие» не смогут сыграть в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования. В беседе с NEWS.ru он назвал виновных в развале коллектива, просуществовавшего с 1997 года.

Я не понимаю клубную политику. Всё это можно было сохранить, надо было просто думать головой. Развалить такой клуб за один сезон — это преступление. Я однозначно могу сказать, что в этом виновато руководство клуба, нельзя было такое допускать. Это не идёт ни в какие рамки приличия. Можно было всё предугадать, но такое... — сказал Елевич.

По его словам, ни у кого не могло возникнуть мыслей, что «Химки» развалятся. Специалисту трудно прогнозировать, смогут ли они найти деньги.

Я думаю, что с такой репутацией, которую они получили, вряд ли кто-то что-то даст, — заключил он.

Подмосковный коллектив, являющийся единственным клубом в истории турнира, который побеждал в Единой лиге ВТБ помимо ЦСКА. Это случилось в сезоне-2010/11. В финале «жёлто-синие» опередили «армейцев» на два очка. Встреча завершилась со счётом 66:64. Самым ценным игроком «Финала четырёх» стал капитан «Химок» Виталий Фридзон.

Информация о неучастии «Химок» появилась сегодня, 12 июня, после общего собрания руководства лиги.