Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов заявил, что решение Министерства спорта РФ лишить государственной аккредитации ВФЛА принято с большим опозданием.
Олег Матыцин (министр спорта — NEWS.ru) принял правильное решение, но с большим опозданием. Вся ситуация с лёгкой атлетикой так усугублена, что даже не могу представить, откуда ещё может нам «прилететь», — сказал он корреспонденту NEWS.ru.
По его словам, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) будет давить на Россию и дальше, поскольку бывший президент Дмитрий Шляхтин и его последователь Юлия Тарасенко заняли позицию пойти в отказ по делу Лысенко, за что семь человек были отстранены от руководящих должностей ВФЛА.
Сейчас они продолжают настаивать на невиновности, — отметил Кустов.
Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв отреагировална решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА, писал NEWS.ru.
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