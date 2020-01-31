https://static.news.ru/photo/985e5542-4419-11ea-8cb1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кустов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов заявил, что решение Министерства спорта РФ лишить государственной аккредитации ВФЛА принято с большим опозданием.

Олег Матыцин (министр спорта — NEWS.ru) принял правильное решение, но с большим опозданием. Вся ситуация с лёгкой атлетикой так усугублена, что даже не могу представить, откуда ещё может нам «прилететь», — сказал он корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) будет давить на Россию и дальше, поскольку бывший президент Дмитрий Шляхтин и его последователь Юлия Тарасенко заняли позицию пойти в отказ по делу Лысенко, за что семь человек были отстранены от руководящих должностей ВФЛА.

Сейчас они продолжают настаивать на невиновности, — отметил Кустов.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв отреагировална решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА, писал NEWS.ru.