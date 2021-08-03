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Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио

20:55, 03 августа 2021
Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио Юлия Ефимова Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио. Своё обращение российская пловчиха оставила на странице в Instagram.

Ефимова поблагодарила всех, кто поддерживал её.

Спасибо за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее, — написала Ефимова.

В Токио Ефимова выступила только на дистанции 100 метров брассом, на которой заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о критике со стороны соотечественников за то, что она не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Токио.

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