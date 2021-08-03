Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский Сергей Шубенков после получения травмы на Олимпийских играх в Токио заявил о приостановке карьеры на небольшой период времени. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Шубенков, 3 августа, не смог выйти на старт в забеге первого круга на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, получив травму на разминке. Спортсмен признался, что на тренировочных...