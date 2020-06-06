Драчёв планирует участвовать в выборах президента СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что действующий глава организации Владимир Драчёв собирается принять участие в предстоящих выборах нового президента СБР.
Конечно, планируется, если это всё состоится, —
цитируетЧепикова «Спорт день за днём».
Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.
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