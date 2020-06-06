Драчёв планирует участвовать в выборах президента СБР

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас скончался на 65-м году жизни.

Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Томас занял первое место на чемпионате мира в 1978 году и дважды завоёвывал золото на турнире в 1979...