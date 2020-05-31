Драчёв намерен создать при СБР экспертный совет, пригласив в него Хованцева

https://static.news.ru/photo/2e0da060-a3f7-11ea-891a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв намерен создать при организации экспертный совет и пригласить в него бывшего главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева.

Хочу создать при Союзе биатлонистов России экспертный совет и включить в него лучших специалистов лыжного спорта и биатлона, в том числе и Хованцева, — цитирует Драчёва ТАСС.

В задачи экспертного совета будет входить контроль за тренировочным процессом и другими моментами, для того чтобы было меньше недопонимания.

Хованцев покинул пост главного тренера сборной России 1 июня.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.