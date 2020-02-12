https://static.news.ru/photo/9921cfee-4da7-11ea-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianbiathlon/facebook.com

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что долг Союза биатлонистов России (СБР) перед IBU будет расти до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в правах.

Всё происходит в рамках утвержденной дорожной карты. Погашение затрат — один из критериев, и сумма складывается из различных факторов. Готовится ли СБР платить еще больше? До тех пор, пока процесс восстановления не завершится, — цитирует Далина ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее президент СБР Владимир Драчёв рассказал о размере долга перед IBU, отметив, что сумма увеличилась непонятным образом, писал NEWS.ru.