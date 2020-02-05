В матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке уступили турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24). В первом матче, 20 декабря, «армейцы» в гостях одолели соперника с разницей в одно очко (81:80).
Самым результативным игроком встречи в составе «красно-синих» стал Майк Джеймс. На его счету 20 очков. Капитан команды Кайл Хайнс совершил 11 подборов (шесть — под своим кольцом, пять — под кольцом соперника).
NEWS.ru собрал лучшие моменты встречи.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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