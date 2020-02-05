Баскетбольный клуб ЦСКА перед матчем с «Валенсией» потерял Семёна Антонова, на тренировке — Андрея Воронцевича и уже во время поединка — Даррана Хиллиарда. Но это не помогло испанскому клубу одолеть московскую «машину». На домашнем паркете «армейцы» разделались с соперником, не оставив им шанса отыграться за предыдущее поражение в Испании, где «Валенсия» уступила с разницей в 25 очков (71:96). В ответном матче регулярного чемпионата Евролиги «красно-синие» победили со счётом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14). NEWS.ru собрал лучшие моменты встречи.