https://static.news.ru/photo/e4e69dee-4c1f-11ea-8f04-fa163e074e61_660.jpg Антон Пантов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Четыре биатлониста сборной Казахстана исключены из состава национальной команды за нарушение дисциплинарного и спортивного режима.

Антон Пантов исключён на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Ерёмин — на один год, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Казахстана.

Федерация подчеркнула свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о популяризации спорта в детских учреждениях, писал NEWS.ru.