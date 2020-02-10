Четыре биатлониста сборной Казахстана исключены из состава национальной команды за нарушение дисциплинарного и спортивного режима.
Антон Пантов исключён на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Ерёмин — на один год, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Казахстана.
Федерация подчеркнула свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о популяризации спорта в детских учреждениях, писал NEWS.ru.
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