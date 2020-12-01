Четыре дня в стрессе под камерами: как Гараничева вызволяли из «плена»

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как вытаскивал своего подопечного Евгения Гараничева из финского плена, почему Александр Логинов почти всегда недоволен результатом, а Виктория Сливко — одна из самых трудолюбивых биатлонисток, и отметил, что Татьяна Акимова уже готова стартовать на Кубке мира в Австрии.

«Гараничев по пять часов уродовал себя на тренировках»

— С каким настроением Евгений Гараничев добрался до дома? Как на нём отразились вынужденные дни простоя в номере?

— Конечно, тяжело сидеть в номере, никуда не выходя и под видеокамерой. Он просидел четверо суток, испытал сильный стресс. Потом Виктор Майгуров написал письмо финским властям, которые занимаются эпидемиологической обстановкой. Они ответили, что он имеет право покинуть территорию Финляндии без использования общественного транспорта. Требование было покинуть гостиницу до 6 утра, что он и сделал, перебравшись в Санкт-Петербург. По прибытию он сдал отрицательный экспресс-тест, а затем улетел в Тюмень, где также сдал отрицательный тест, после чего приступил к тренировкам. В понедельник он провёл одну вечернюю тренировку, а во вторник две тренировки в полном объёме. Потом он отправится в Уват, где планирует выступить в спринте и эстафете на втором этапе Кубка России 5 и 6 декабря. Основная его проблема в том, что он выехал без лыж и оружия. С лыжами вопрос ещё решаемый, а с оружием сложнее.

— Винтовку ему найдёте?

— У него есть резервная винтовка, которую он за четыре года ни разу не брал в руки. Первый день отработал с ней без особых успехов, а дальше посмотрим. Винтовка для биатлониста — как скрипка для скрипача. Он играет на «Страдивари», которая настраивалась месяцами, а перед выступлением её меняют на какую-то другую.

— После выступления в Увате Гараничев летит в Австрию, проходит тест и получает допуск на старт?

— Он и здесь будет продолжать проходить тесты, в частности, по приезде в Уват, а затем по ходу и после соревнований. Ещё один тест будет в Москве перед вылетом в Австрию. В общей сложности он пройдёт ещё порядка четырёх тестов. Мы стараемся делать максимум тестов, чтобы иметь актуальную информацию о его состоянии. Функционально он чувствует себя хорошо, покатался в удовольствие и, несмотря на долгий перерыв в тренировках, чувствует лёгкость в движениях, а какие-либо болезненные ощущения отсутствуют.

— Команда не рассматривает возможность селиться по одному, как это делают норвежцы, чтобы такие ситуации не возникали?

— Этот вопрос больше к руководству СБР. Есть ли у них такая финансовая возможность? С другой стороны, когда случилась эта ситуация в команде, нашлись и номера свободные, и средства. Иногда какие-то моменты надо заранее предусмотреть.

Евгений Гараничев, архивное фото Alexander Shemetov/Global Look Press

— В СБР к регионам не обращались, может, они могли бы помочь средствами для отдельного расселения спортсменов?

— Я не владею ситуацией и не могу говорить за людей, отвечающих за размещение нашей команды.

— Евгений хорошо выглядел в контрольных стартах и проделал большой объём работы. Что вы решили изменить в подходе к сезону?

— Мы начали очень рано работать, так как у нас была такая возможность и в пандемию. Индивидуально мы приступили к подготовке 5 апреля, поэтому произошло смещение набора формы. Пик формы у него приходился всегда на февраль-март, а в декабре-январе он только разбегался. Яркие выступления у него обычно начинаются с этапов в Рупольдинге и Антхольце. До Нового года за всю карьеру у него было только одно призовое место. На летнем чемпионате России и в Алдане Женя выглядел ещё тяжеловато, но с каждой гонкой раскрывался и бежал всё быстрее. В Алдане он ощутил сдвиги, а в Ханты-Мансийске почувствовал своё тело и лыжи. Я так боялся, глядя на то, как он семь месяцев уродовал себя на тренировках. Начинал работать с полседьмого каждый день, проводил много четырёх-пятичасовых тренировок. Я раньше не видел, чтобы кто-то из биатлонистов делал такие объёмы. Это было предложение Юрия Каминского, который работал в лыжных гонках с большими объёмами. Эти объёмы удивили всех в мужской сборной, но Евгений 12 лет назад сам готовился в лыжных гонках у Олега Перевозчикова и даже пересекался с группой Каминского, поэтому он с интересом воспринял это предложение и решил полностью его воплотить. Не думаю, что кто-то ещё в команде выполнил эту работу на 100%.

— Сбор в Алдане получился продуктивным?

— Да, он провёл лето в Заводоуковске, потом выезжал на Семинский перевал, затем в Алдан и ноябрь провёл в Ханты-Мансийске, подводил себя к Кубку мира индивидуально в Тюмени.

«Логинов недоволен даже вторым местом на чемпионате мира»

— Как оцените первые старты Александра Логинова, как себя чувствует его локоть?

— Александр шёл своим путём, своей программой. Он провёл много индивидуальных сборов и сборов с командой Тюменской области. Мы создали для него все условия, помогали ежедневно, пристреливали, оценивали на тестах, но не указывали, что делать. У него своя программа, но мы так работаем не первый год, хорошо понимаем друг друга и считаем эту схему отлаженной. Мне кажется, это взаимовыгодные отношения. Что касается его первых стартов, то Александр всегда недоволен своими результатами, даже когда занимает второе или третье место на чемпионате мира. Он старается всегда победить и считает, что где-то недоработал. Полностью счастлив он был только, когда выиграл чемпионат мира. Это спортсмен-максималист, который всегда старается выжать максимум, а кроме золотой медали для него наград не существует. Знаю, что он сейчас не очень доволен своей формой, но уверен, что будет добирать. Самое главное, что он не провалился. Человек не тестировался больше полугода в соревновательной обстановке, но всё равно показал, что он остаётся лидером в нашей команде. Думаю, что он остальное доберёт, потому что Логинов — уникальный спортсмен.

Александр Логинов, архивное фото Kalle Parkkinen/Global Look Press

— Максимализм Александра действительно трудно не заметить, но Ульяна Кайшева говорит в интервью, что не ставит перед собой никаких целей на сезон, чем вызывает возмущение Дмитрия Губерниева и других журналистов. У многих спортсменов такие проблемы с мотивацией?

— Думаю, что мотивация есть у всех, но многие боятся её озвучивать. Есть спортсмены, которые, как Логинов, открыто выражают своё недовольство и показывают, что они хотят на самом деле, а есть те, кто скрывает свои желания. Я не сомневаюсь, что у Ульяны Кайшевой есть сильная мотивация, просто девочки часто говорят в прессе не соответствующие действительности вещи, потому что они зажаты и боятся не оправдать надежд болельщиков и тренеров. Часто они очень заметно занижают планку, хотя мне кажется, что у них есть на самом деле высокая планка, к которой они стремятся.

— Виктория Сливко говорит, что ей тяжело бежится после болезни на Кубке России. Насколько коронавирус выбил её из колеи и как ей теперь возвращать кондиции?

— Она очень много пропустила, 13 дней не тренировалась вообще, но как только получила допуск, сразу приступила к тренировкам. На моей памяти Виктория — одна из самых мотивированных и волевых спортсменок, которых я видел в жизни. Я бы точно включил её в первую тройку. Она готова работать утром, днём, вечером и ночью, чтобы добиваться результата, а всё остальное не имеет для неё значения. Я был категорически против её участия во всех трёх стартах Кубка России, потому что в спринте я видел, как тяжело она шла по дистанции. Она буквально «умирала», но несмотря на это, сказала, что побежит всю программу, потому что ей надо разгоняться и она хочет добиться результата. Девять из десяти спортсменок в этой ситуации сказали бы: «Мне сегодня плохо, я пропущу этот старт».

— Перед стартом сезона состав Тюменской команды пополнила молодая мама Татьяна Акимова. Какие надежды связываете с приобретением этой опытной спортсменки?

— Никто за месяц до первого этапа Кубка России ещё не говорил об этом. В последнюю неделю ко мне обратился её муж Слава, который тренировался у меня в команде и подавал большие надежды. В Чувашии серьёзная проблема с финансированием, потому что они целый год готовились за свой счёт, а им не смогли даже компенсировать потраченные расходы. Хорошо, что у них есть спонсор в лице отца Славы Акимова Анатолия. Он истинный патриот Чувашии и в своё время не отпускал Славу, несмотря на многочисленные предложения от других команд и продолжал его сам финансировать. Таня тоже очень мотивирована вернуться на высокий уровень, особенно это заметно на трассе, где она способна взять себя в руки и добавить в любой момент. Чувствуется, что летом она проделала хорошую работу с Николаем Петровичем Лопуховым.

Татьяна Акимова Zuma\TASS

— Как Вячеслав Акимов мотивировал необходимость перехода?

— Слава объяснил, что у них нет ни сервиса, ни материальной базы, ни тренера, который мог бы помогать на рубеже, поэтому им надо либо завязывать, либо менять регион, а они хотели сотрудничать именно с нами. После этого мы обратились к Виктору Майгурову, который помог нам прийти к пониманию с Федерацией биатлона Чувашии. Они согласились не мешать талантливой спортсменке и согласовать переход без выплаты компенсации и параллельного зачёта. Я считаю, что это хорошо не только для Тюменской области, но и для российского женского биатлона. Думаю, Татьяна будет одним из лидеров сборной уже в этом сезоне. Это видно по тому, как она добавляет с каждым стартом, как сильно проходит финишный круг. В преследовании у неё неидеально сложилась стрельба, но она работала очень мощно и буквально доминировала на дистанции. В масс-старте она проявила себя как зрелый мастер и справилась со стрельбой стоя, которая не давалась ей в первые два дня. На сегодня ни одна биатлонистка на Кубке России не готова так сильно функционально, как она. Когда Акимова идёт в своём ритме, другие спортсменки вынуждены выжимать всё из себя, и это отражается на стрельбе, поэтому её соперницам было очень тяжело, а Таня заслуженно победила за счёт своего высокого класса.

— Когда её можно подключать к участию в Кубке мира?

— Считаю, что уже в ближайшее время, например, на австрийских этапах она могла бы заменить кого-то из спортсменок. Но это моё личное мнение, а решение будет принимать тренерский штаб, в работу которого я вмешиваться не хочу.