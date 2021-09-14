Бывшая украинская спортсменка показала фото из Крыма с флагом России

До 2015 года Мария Голядкина выступала за сборную команду Украины. В её составе спортсменка стала в 2013 году бронзовым призёром чемпионата мира в Барселоне. Шесть лет назад она получила гражданство РФ. В составе российской сборной Голядкина стала пятикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию, завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны принять Олимпиаду. Об этом украинский лидер рассказал на выступлении по поводу 30-летия создания Национального олимпийского комитета.