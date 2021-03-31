Будущая румынская биатлонистка победила на чемпионате России

https://static.news.ru/photo/4663a488-92cc-11eb-9d89-96000091f725_660.jpg Наталья Ушкина Фото: vk.com/nataliaushkina

Представительница Мордовии Наталья Ушкина одержала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. С одним промахом она преодолела 10-километровую дистанцию за 30.39,1 минуты.

В следующем сезоне Ушкина намерена выступать за Румынию, гражданство которой она получила, однако президент СБР Виктор Майгуров допустил, что Ушкиной будет предложено войти в состав сборной России. Второе место заняла Лариса Куклина из ЯНАО, уступившая победительнице 8,6 секунды на финишном круге. Она также допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Бронзовую награду завоевала Ульяна Кайшева из Удмуртии (1 промах, +46,5 секунды) в упорной борьбе опередившая Ирину Казакевич (3 промаха, +53,1 секунды).

Также в шестёрку лучших попали Валерия Васнецова (2 промаха, +1.40,1) и лидер общего зачёта Кубка России Виктория Сливко (3 промаха, +1.42,8).

Как сообщал NEWS.ru, тренер сборной команды ХМАО-Югра Сергей Алтухов прокомментировал дисквалификацию своего подопечного Семёна Сучилова, который финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, но был дисквалифицирован за нарушение правил на огневом рубеже.