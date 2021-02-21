Бронза утешения: почему Россия провела худший ЧМ за последние пять лет

На фоне не лучшей готовности российских биатлонистов на главном старте сезона бронзовая медаль в мужской эстафете стала сродни маленькому чуду, а результат команды — идентичным с соседними странами, где с трудом набирается и полдюжины биатлонистов высокого уровня. Для белорусов и украинцев завоевание любой медали чемпионата мира — это выполнение задачи-максимум, для России — самый скромный результат за последние пять лет, а с учётом всё ещё чемпионских амбиций — откровенный провал, но при этом вполне предсказуемый.

Пять причин неудач

Как в известной песне Игоря Николаева, у неудач российского биатлона на главном старте сезона пять причин, каждая из которых довольно весома, чтобы её упомянуть.

1. Отсутствие звёзд первой величины. В личных гонках да и нередко в эстафетах медали завоёвываются благодаря лидерам. Таким в сборной России год назад был Александр Логинов, такой стала для сборной Австрии Лиза Тереза Хаузер, а для французов Эмильен Жаклен. В российской сборной ни один спортсмен не входит в топ-15 мирового рейтинга, а с прошлого чемпионата мира единственная личная медаль была у того же Логинова, которому не удалось воплотить изначальный план подготовки к сезону по объективным (травмы, потеря отца, коронавирус) и субъективным (отсутствие спарринг-партнёров и внятного контакта со старшим тренером) причинам. Эдуард Латыпов и Светлана Миронова пока просто прогрессирующие спортсмены, которые не могут бороться за медали в каждой гонке и не обладают должной стабильностью. Уровень других биатлонистов и вовсе не предполагает борьбы за медали.

vk.com/svetlana_mironova_official_group

2. Промах с подводкой. Очевидно, что на чемпионате мира большинство российских спортсменов оказалось не в оптимальной физической и психологической (если речь о Мироновой, завалившей стрельбу в трёх из пяти гонок) форме. Одной из причин может быть неудачный выбор места заключительного сбора и проделанной на нём работы. Другая заключается в том, что делалось в команде ранее. Декабрьский сбор на Хмелёвских озёрах поднял уровень команды в январе, но и способствовал быстрому набору формы, которую удержать до главного старта было уже почти невозможно. Ведь спад наметился не только у участниц чемпионата мира, но и у блиставших в январе резервисток Анастасии Шевченко и Валерии Васнецовой.

3. Плохая атмосфера в команде и выяснение отношений уже после первых гонок. За прошедший сезон новым тренерам Юрию Каминскому и Михаилу Шашилову не удалось в полной мере завоевать доверие спортсменов, которые готовились не с ними. Первый в своё время и не пытался корректировать планы Логинова и Елисеева, а «от и до» провёл только подготовку Латыпова, который и показал достойный результат. Второй всю подготовку команды выстраивал в интересах своих самых талантливых воспитанниц — Светланы Мироновой и Ирины Казакевич — и не позволял на решающем этапе подготовки делать ту работу, которую предлагали личные тренеры других спортсменок. Тональность высказываний спортсменов и наставников в интервью, предъявление обоюдных претензий тоже не добавляли взаимного доверия и здоровой атмосферы, но это привычная ситуация для российского биатлона последних лет.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

4. Странная логика принятия решений. Тренеры далеко не всегда способны правильно оценить состояние спортсменов и сделать верный выбор. К тому же и Каминский, и Шашилов не имели опыта работы с биатлонными сборными на уровне Кубка мира. В результате в спринт и преследование ставят Антона Бабикова, которого едва не догнали на круг, а в женскую эстафету Евгению Павлову и Татьяну Акимову, оказавшихся не готовыми к чемпионату, что подтверждали результаты их предыдущих стартов. В итоге в женской эстафете был побит антирекорд — 11-е место.

5. Недостаточная аналитическая и научная работа в команде. Приведём пару цитат.

Я попросил аналитиков изучить, кто на какой высоте готовился к прошлогоднему чемпионату мира в Антхольце, чтобы на следующие годы использовать эти данные. Но чемпионат мира прошёл и никто толком никакого анализа не сделал, — говорил экс-тренер сборной России Леонид Гурьев в интервью NEWS.ru.

Наука не показывает, что я сейчас в плохом состоянии. Она присутствует в команде, но не несёт большой информативности и может показать что-то, только если совсем плохое состояние и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, — рассказал Матвей Елисеев после масс-старта.

Что делать дальше

Сейчас всё чаще говорят о том, что все спортсмены должны централизованно готовиться в сборной под руководством старших тренеров и не заслужили никакой самостоятельности. Однако биатлон в настоящее время изменился и нельзя тренировать всех спортсменов одинаково. Попытка внедрить единую методику предыдущим главным тренером Анатолием Хованцевым провалилась. Те же норвежцы готовились к чемпионату мира в разных местах и по различным программам, а в итоге медалей «накосили» и те, кто тренировался дома, и те, кто провёл сбор на высоте. Конечно, лидеры мужской сборной Логинов и Елисеев должны работать с командой, чтобы и у них была нормальная соревновательная практика в подготовительный период и молодёжи было за кем тянуться. При этом тренерам необходимо учитывать и пожелания спортсменов при утверждении плана и их природные особенности.

В лыжных гонках стратегия не класть все яйца в одну корзину и разделить команду на несколько групп подготовки успешно работает и даёт результаты. Но порядок и отсутствие межклановой борьбы там обеспечивает Елена Вяльбе, исполняющая роль не только президента федерации, но и главного тренера. Виктор Майгуров человек не настолько авторитарный и влиятельный в биатлоне, чтобы везде обладать полной властью, а потому в принятии решений ему придётся опираться на мнения правления, влиятельных советников и самих спортсменов.

Стоит ли загонять всех под единое начало, если у части спортсменов доверия к старшим тренерам как не было, так и нет, а результаты сезона не демонстрируют, что их путь ведёт к успеху? У Шашилова результат показали Миронова и Казакевич, но остальные четыре спортсменки оказались не готовы к чемпионату мира и по ходу сезона их путь на ЧМ был порой более тернист, чем у воспитанниц уральского тренера. В этой связи логичным было бы создание двух равноправных групп подготовки, что позволило бы и Шашилову продуктивно работать со своими воспитанницами и не терять другую часть команды.