https://static.news.ru/photo/be1b4276-467c-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Билял Махов Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр борец Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырёх лет дисквалификации.

Проба была взята в январе 2020 на международном турнире в Риме, где российский борец занял второе место. Махов вернулся в большой спорт в конце 2019 года после двухлетнего перерыва и ставил задачу принять участие в третьих Олимпийских играх.

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