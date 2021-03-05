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Большунов назвал свою ошибку в борьбе за золото ЧМ

00:23, 06 марта 2021
Фото: skisport.ru

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тактической ошибке, которую он допустил в борьбе за первое место с норвежцем Йоханнесом Клебо. Его слова приводит ТАСС.

По словам Большунова, проблема произошла в финальной части гонки.

Я считал, что на спуске он будет обкатывать слева, а он это сделал справа, — сказал Большунов.

В результате в эстафетной гонке победила команда Норвегии. Россияне стали вторыми.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.

Ранее Александр Большунов не смог завоевать медаль в гонке на 15 километров свободным стилем, став лишь четвёртым. Об этом писал NEWS.ru.

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