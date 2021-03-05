Большунов назвал свою ошибку в борьбе за золото ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тактической ошибке, которую он допустил в борьбе за первое место с норвежцем Йоханнесом Клебо. Его слова приводит ТАСС.
По словам Большунова, проблема
Я считал, что на спуске он будет обкатывать слева, а он это сделал справа, — сказал Большунов.
В результате в эстафетной гонке победила команда Норвегии. Россияне стали вторыми.
Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.
Ранее Александр Большунов не смог завоевать медаль в гонке на 15 километров свободным стилем, став лишь четвёртым. Об этом писал NEWS.ru.