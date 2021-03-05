Большунов назвал свою ошибку в борьбе за золото ЧМ

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Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Победу одержали немецкие биатлонисты в составе Эрика Лессера, Беннедикта Долля, Арнда Пайффера и Филиппа Наврата, допустившие лишь пять промахов. Россияне использовали восемь дополнительных патронов и опередили норвежцев, которые, несмотря на...