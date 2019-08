Детали соглашения не разглашаются, однако известно, что контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба команды.

Уилл Томас переходит в «Зенит»!



MVP финала Еврокубка будет защищать цвета нашей команды. Контракт подписан на два года. #Zenitbasket

Our club signed the Eurocup Finals MVP Will Thomas for two years. Welcome to Saint Petersburg, Will! pic.twitter.com/6LhR6aObU0