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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла первое место в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Шевченко без промахов преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 19,3 секунды. Серебро завоевала норвежка Осне Скреде (+40,9 секунды; 1 промах), бронзу — Милена Тодорова из Болгарии (+48,4; 3 промаха).

Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии. Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга, писал NEWS.ru.