Биатлонистка Резцова открестилась от своих слов про допинг

https://static.news.ru/photo/dbab4776-3958-11eb-9b94-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спортсменка Анфиса Резцова, побеждавшая на Олимпийских играх в двух зимних видах спорта, отреклась от своих слов про допинг. Она заявила, что резонансное высказывание придумали «журналюги».

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова ранее призналась в использовании допинга в своей карьере. По её словам, после 1996 года согласилась принять участие в фармакологической программе, в которой участвовала вся команда, и почувствовала добавку в организме и способность показывать хорошие результаты.

В разговоре с журналистами, представляющими уже другое издание, спортсменка подчеркнула, что про допинг уже давно ничего не говорит. По её словам, она однажды проговорилась и больше этого делать не собирается.

Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали и другой смысл уже получается, — приводит высказывание Резцовой агентство «Общественная служба новостей»

Как ранее передавал NEWS.ru, заявление о применении допинговых препаратов Резцовой прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.