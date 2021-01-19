Биатлонистка Павлова может пропустить этап в Антхольце

https://static.news.ru/photo/2de4ade4-5a82-11eb-bdc9-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: vk.com/zheniya_pavlova

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о последних изменениях в составе команды.

Из-за самочувствия Павловой тренерский штаб решил в последний момент не менять местами Екатерину Носкову и Ольгу Мощенкову, как предполагалось изначально. Носкова с нами, в главной команде, и у неё будет шанс стартовать в индивидуальной гонке на 15 км. А Мощенкова осталась с резервом в Арбере, — приводит слова Шашилова пресс-служба СБР.

Также наставник отметил, что Павлова не тренировалась на стадионе вместе с командой в первый день после приезда. Также в состав сборной вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Татьяна Акимова.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион, бывший член правления СБР Сергей Чепиков высказался за более активное привлечение молодых биатлонистов в сборную России.