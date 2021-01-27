Биатлонистка Куклина призналась, что не падает духом и набирает уверенность

https://static.news.ru/photo/0a8afab0-609a-11eb-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская биатлонистка Лариса Куклина, которая завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша), прокомментировала свои выступления и рассказала о задаче на эти соревнования.

Безусловно, это период для подготовки к чемпионату мира. Мы делаем всё возможное, чтобы была хорошая форма. Я не падаю духом, у меня есть характер, и каждый старт я пытаюсь доказать сама себе, что могу бороться на высоком уровне. С каждым стартом я набираю уверенность и чувствую, что форма подходит. Каждый старт я надеюсь на лучшее и выхожу бороться за самые высокие награды, — рассказала Куклина NEWS.ru.

В декабре и январе Куклина выступала в составе основной сборной на этапах Кубка мира, а открытый чемпионат Европы считается главным соревнованием для ближайшего резерва сборных команд.

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Лариса Куклина с одной минутой штрафа стала бронзовым призёром чемпионата Европы в польском городе Душники-Здруй в индивидуальной гонке.