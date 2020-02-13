https://static.news.ru/photo/4e42a948-4e7f-11ea-9426-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что его большим увлечением является рыбалка.

Я очень люблю рыбалку — с удовольствием пошёл бы хоть сейчас, зимняя тоже нравится. Но с текущим графиком сложно считать себя заядлым рыбаком — как минимум нет времени, — сказал Логинов в интервью Sports.ru.

Он рассказал, что проводил в детстве много времени в деревне и рыбачил там со своим отцом и дядей. Логинов признался, что однажды вместе с другом поймал 30–35 щук.

Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.