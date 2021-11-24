Бельгийская фигуристка Хендрикс назвала безумием четверные прыжки россиянок

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс назвала безумием тот факт, что российские спортсменки начинают исполнять четверные прыжковые элементы в 12 лет. Как сказала «Матч ТВ» участница зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, крайне сложно спрогнозировать, сумеет ли ребёнок исполнять даже тройные прыжки в таком возрасте.

Это просто безумие! Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет... В это просто невозможно поверить. Если вот прямо сейчас представить гипотетического 12-летнего ребёнка-фигуриста, я с трудом смогу предсказать, когда он запрыгает тройные, — сказала Хендрикс.

22-летняя Хендрикс является трёхкратной чемпионкой Бельгии по фигурному катанию в женских одиночных соревнованиях, а также двукратной победительницей International Challenge Cup и турнире серии «Челленджер» Budapest Trophy. В 2018 году она представляла свою страну на Олимпиаде в Пхёнчхане и заняла 16-е место.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что решение Александры Трусовой покинуть группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года было обусловлено её стремлением «ставить рекорды». В то же время прославленная спортсменка заявила, что молодая фигуристка правильно поступила, когда ушла из команды Евгения Плющенко и вернулась к своей бывшей наставнице.