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В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА на своей площадке проиграли петербургскому «Зениту» — 79:82 (27:22, 22:24, 13:20, 17:16).

Самыми результативными игроками встречи стали «армеец» Дэрран Хиллиард (16 очков) и капитан «Зенита» Евгений Воронов (15).

После этого матча «армейцы» имеют лишь одну победу в трёх проведённых встречах, занимая место в середине турнирной таблицы. «Зенит», выиграв оба своих матча, находится в группе лидеров чемпионата.

Следующий матч ЦСКА проведёт на своей площадке во Дворце спорта «Мегаспорт» в четверг, 10 октября — во втором туре Евролиги «красно-синие» примут мюнхенскую «Баварию».

Петербуржцы на следующий день, 11 октября, также в рамках второго тура Евролиги сыграют дома с испанской «Барселоной».

Американский защитник ЦСКА Майк Джеймс был признан самым ценным игроком стартового тура Евролиги, писал ранее News.ru.